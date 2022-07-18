Берреттини обвинили в расизме – он подписал фото Леброна Джеймса эмодзи с гориллой

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Финалист «Уимблдона»-2021 Маттео Берреттини извинился за пост о Леброне Джеймсе.

26-летний итальянец выложил в сторис фото баскетболиста и подписал его двумя эмодзи: 🦍👑. Поскольку Джеймс – темнокожий, Берреттини обвинили в расизме из-за эмодзи с гориллой.

Вскоре он удалил пост и выложил извинения: «Мне очень жаль, если мой предыдущий пост кого-то оскорбил. Меня уведомили, что его можно ошибочно трактовать, так что я его удалил.

Леброн – мой кумир. Невероятный пример для подражания и источник вдохновения».

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