Иоланда Чен о словах Касаткиной про возможную смену гражданства: «Уимблдон» – это всего лишь один турнир. Нашим теннисистам не требуется кардинальных мер»

Призер ЧМ в тройном прыжке, комментатор прокомментировала слова Дарьи Касаткиной о возможной смене гражданства.

«Пока что вопрос о смене спортивного гражданства не должен стоять для наших спортсменов, потому что [«Уимблдон»] – это всего лишь один турнир, который понес наказание за свое решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия. Также теннисисты, которые не смогли поднять бунт из-за такого решения, не получили рейтинговых очков. Остальные турниры наших теннисистов принимают, и им не требуется кардинальных мер. Да, им проще, нежели остальным спортсменам, потому что они живут на Западе.

В спорте смена гражданства – нормально. В нашей сфере это нормально. Для меня никогда не стоял такой вопрос, но если бы был, я бы отказалась. Наверно, это проще людям, которые тренируются и живут за границей. Меня воспитала сборная и команда России, и это было бы для меня неприемлемо.

Учитывая нынешнюю ситуацию, я очень боюсь, что процесс смены спортивного гражданства может начаться», – сказала Чен в эфире шоу «Есть тема».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе