Трефилов о словах Касаткиной про возможную смену гражданства: «Я считаю, что родину предавать нельзя. Сейчас стоит вопрос – сдашь ты свою родину или нет»

прокомментировал слова о возможной смене гражданства, а также каминг-аут первой ракетки России.

«Там теплее, выгоднее. Все говорят о коротком веке спортсмена. К сожалению, сейчас он настолько короткий, что нас никуда не выпускают, и говорить о том, что вы поедете куда-то и там будет вам счастье, я бы не сказал. Я считаю, что родину предавать нельзя. Сейчас стоит вопрос – сдашь ты свою родину или нет.

Спорт и политика идут рядом. Я бы даже сказал, что спорт и есть политика. Сейчас идет давление на нас. Надо определиться, человеку нужно дать выбор.

Про ориентацию даже говорить ничего не хочется. Они тащат людей в эту грязную сторону и еще бравируют этим.

Вы же видите, как все поменялось. Они этими заявлениями пытаются показать, что они не хотят относиться к русским. Ну уезжай, зачем ты поливаешь?

Если бы в моей команде сделали бы такое заявление? Надеюсь, что мои девушки, кто уехал, такие заявления не сделают, а то я сделаю заявление погромче», – сказал Трефилов в эфире шоу «Есть тема».

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