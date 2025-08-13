Алькарас одержал 50-ю победу в сезоне

Карлос Алькарас вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати.

Он обыграл 72-ю ракетку мира Хамада Медьедовича со счетом 6:4, 6:4.

Испанец одержал 50-ю победу в этом году и стал единственным теннисистом, который преодолел эту отметку в каждом из последних четырех сезонов. В 2022 году он выиграл 57 матчей, в 2023-м – 65, в 2024-м – 54.

Также Алькарас выиграл 35 из последних 37 матчей.

Дальше он сыграет с Лукой Нарди .