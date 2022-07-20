Депутат Хамзаев о Касаткиной: «Ее слова – кондовая пропаганда. Будет это коммерциализировать в формате получения гражданства, контрактов. Это такое иудово племя»

Депутат отреагировал на каминг-аут и слова возможной смене гражданства.

«Сейчас время нестандартное. Мы видим, что идет агрессивный общий наезд. Он политический, военизированный, гибридный.

Мы понимаем же, что в мире Касаткина 26-я (на самом деле 12-я – Sports.ru), она в России у нас первая – в мире-то 26-я. Это далеко не Кафельников. Мы понимаем, что ей нужны контракты, реклама. А как она их сегодня получит там? Поэтому она должна предать одно – получить второе. Это такое иудово племя.

Здесь нужно понять: ты делай что ты хочешь, но ты страну не предавай. Спорт, карьера – это все меняется. Она не знает, чем она через 10 лет будет заниматься. Но сюда обратной дороги не должно быть. Не то что мы здесь закрываемся, нет. Но у нас же не амнезия, у нас с головой все нормально. Мы обязательно вспомним эти заявления. Не потому, что мы злопамятные – у нас просто память хорошая.

И как нам правильно защищать интересы наших спортсменов – это уже огромная наука. Они в спорте, они знают, что там не все так легко. Политика сегодня идет во главе. Американцы диктуют эту политику через европейцев, через восток, через Азию определенную. И, обращаясь к нашим спортсменам, во-первых, нужно обязательно высказать позицию касательно поддержки страны и наших ребят, которые сегодня защищают суверенитет России.

Я многократно об этом говорил. Футболисты, все остальные замолчали, ничего не говорят. Все ждут, что с неба упадет каша манная. Мы видим, что ситуация неординарная. Такого на протяжении 70 лет не было, когда против России воюет все. Вчера Евросоюз ввел запрет на поставку красок для типографий. Это же смешно. И мы говорим про высокую материю спорт.

А государство и в советское время, и в современной России принципиально уделяет спорту огромное внимание. Почему? Потому что это популяризация здорового образа жизни. Это воспитание человека, морального, ответственного патриота в том числе. Они же с флагом должны были выходить, с гимном. Но, к сожалению, есть такое иудово племя», – сказал Султан Хамзаев в эфире шоу «Есть тема» на .

Также он высказался о каминг-ауте первой ракетки России.

«Налицо классический трюк. Во-первых, у спортсмена не все так в шоколаде с точки зрения рекламных контрактов, продвижения, возможностей. Спортсмен для себя понял, что идет по технологии выжженных мостов – не собирается возвращаться в Россию. Ну это понятно, мы же тоже не дети, мы прекрасно все понимаем.

И дело даже не в этом, а в том, что сегодня западная цивилизация находится в прогнивающем формате. Мы про моральную составляющую говорим. Происходит кондовая политизированная пропаганда. Она прекрасно понимает: если она об этом заявила, значит, к ней будет внимание, ее будут как болванчика везде показывать, рекламировать. О ней будут говорить.

У нее идет чисто потребительский формат: она заявила и будет пытаться это коммерциализировать. Это понятно. В формате получения гражданства, контрактов, рекламы, продвижения.

Почему? Она скажет: я такая же, как вы. Извините, пусть это грубо кому-то покажется: я ваши тупые стандарты беру на вооружение. И мало того, что я их беру, – я их еще пропагандирую. И с этим уже надо работать, потому что пропаганда, особенно среди детей, должна пресекаться на корню», – сказал Хамзаев.

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