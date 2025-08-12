Рублев за 3,5 часа обыграл Попырина и вышел в 1/8 финала «Мастерса» третий раз в сезоне
Андрей Рублев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Цинциннати.
Он обыграл 19-ю ракетку мира Алексея Попырина со счетом 6:7(5), 7:6(5), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа и 29 минут.
Россиянин второй раз подряд и третий в сезоне вышел в 1/8 финала «Мастерса». Ранее Андрей дошел до четвертьфинала в Торонто.
Рублев второй раз в карьере обыграл Попырина. Теперь баланс их встреч – 2:2.
В следующем раунде он сыграет с Франсиско Комесаньей.
