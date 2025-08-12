Комесанья отыграл три матчбола и впервые вышел в четвертый круг «Мастерса»

71-я ракетка мира Франсиско Комесанья вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати.

Он обыграл Рейлли Опелку со счетом 6:7(4), 6:4, 7:5. В третьем сете при счете 4:5 аргентинец отыграл три матчбола.

Во втором сете Комесанья получил тепловой удар и взял медицинский тайм-аут, а затем матч прерывался на 50 минут из-за дождя.

Аргентинец впервые вышел в 1/8 финала «Мастерса». Дальше он сыграет с Андреем Рублевым или Алексеем Попыриным.