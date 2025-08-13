Рублев о победе над Попыриным в Цинциннати: «В финале в Монреале у меня не было шансов, поэтому эта победа – нечто особенное»

Андрей Рублев прокомментировал выход в четвертый круг «Мастерса» в Цинциннати.

Он обыграл Алексея Попырина – 6:7(5), 7:6(5), 7:5.

«Условия были невероятно сложными, было очень жарко. Сначала лил дождь, а потом снова была невыносимая жара. Играть с Лешей [Попыриным] в таких условиях очень тяжело. Он отличный игрок, у него мощная подача и хороший форхенд.

В таких условиях против него особенно сложно, учитывая, что он выиграл пару наших последних встреч. Особенно финал «Мастерса» в Монреале-2024 (Рублев уступил в финале 2:6, 4:6 – Спортс’’), где у меня просто не было шансов. Поэтому эта победа – нечто особенное», – сказал Рублев в интервью после матча.