  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев о победе над Попыриным в Цинциннати: «В финале в Монреале у меня не было шансов, поэтому эта победа – нечто особенное»
0

Рублев о победе над Попыриным в Цинциннати: «В финале в Монреале у меня не было шансов, поэтому эта победа – нечто особенное»

Андрей Рублев прокомментировал выход в четвертый круг «Мастерса» в Цинциннати.

Он обыграл Алексея Попырина – 6:7(5), 7:6(5), 7:5.

«Условия были невероятно сложными, было очень жарко. Сначала лил дождь, а потом снова была невыносимая жара. Играть с Лешей [Попыриным] в таких условиях очень тяжело. Он отличный игрок, у него мощная подача и хороший форхенд.  

В таких условиях против него особенно сложно, учитывая, что он выиграл пару наших последних встреч. Особенно финал «Мастерса» в Монреале-2024 (Рублев уступил в финале 2:6, 4:6 – Спортс’’), где у меня просто не было шансов. Поэтому эта победа – нечто особенное», – сказал Рублев в интервью после матча.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoАндрей Рублев
logoCincinnati Masters
logoАлексей Попырин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Цинциннати (ATP). Хачанов играет с Бруксби, Рублев, Синнер, Алькарас, Фриц, Руне вышли в 4-й круг, Фонсека, Циципас выбыли
180сегодня, 21:14Live
Цинциннати (WTA). Мухова играет с Грачевой, Кудерметова сыграет с Таусон, Александрова, Калинская, Соболенко, Швентек, Гауфф, Паолини вышли в 4-й круг
126сегодня, 21:14Live
Алькарас одержал 50-ю победу в сезоне
1сегодня, 21:10
Меньшик снялся с матча с Нарди в Цинциннати
сегодня, 20:50
Рублев за 3,5 часа обыграл Попырина и вышел в 1/8 финала «Мастерса» третий раз в сезоне
7сегодня, 19:42
Комесанья отыграл три матчбола и впервые вышел в четвертый круг «Мастерса»
1сегодня, 19:20
Тэйлор Фриц о партнерстве Crunchyroll и Delta Airlines: «Теперь у вас нет оправданий, чтобы не смотреть «Атаку титанов»
сегодня, 18:48
Любичич о жаре в Цинциннати: «Никто не выигрывает от того, что игроки падают в обморок из-за экстремальных условий»
сегодня, 18:22
Ястремская снялась с тысячника в Цинциннати перед матчем с Гауфф
4сегодня, 17:34
Комесанья получил тепловой удар в матче с Опелкой
сегодня, 17:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото