Первый тренер Рыбакиной о вкладе России и Казахстана в ее победу на «Уимблдоне»: «Все идет из семьи. А как считают федерации – без разницы»

Первый тренер Елены Рыбакиной Ольга Ключникова прокомментировала мнение , что ФТР не имеет отношения к ее победе на «Уимблдоне». До 2018 года Рыбакина представляла Россию, но теперь выступает под флагом Казахстана.

– Вообще, все изначально идет из семьи и в детском возрасте. А на этой базе – которая заложена в семье, на групповых занятиях в теннис – на этом правильно построенном материале можно идти дальше. Это мое мнение. А как считают федерации… Без разницы.

– С отцом Елены Андреем Рыбакиным поддерживаете общение?

– Да. Было очень приятно: разыскал, поздравил с тем, что Лена взяла титул. Я ему благодарна за это – что он помнит! На протяжении карьеры также были какие-то советы, когда уходила из «Динамо». Но они сами выбрали путь и достигли результата.

– На каком этапе понятно, что игрок созрел?

– Да уже на юниорах понятно. Влияет ли федерация тенниса на этот процесс? Не в курсе. От федерации должна быть помощь, но там слишком большое количество народа. Я – практик, на корте. А это кухня – меня не интересует. Поэтому я от этого отошла, – сказала Ключникова в интервью «Чемпионату».

Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе