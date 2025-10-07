Бергс отыграл два матчбола у Диалло и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»
44-я ракетка мира Зизу Бергс вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае.
Он обыграл Габриэля Диалло – 3:6, 7:5, 7:6(8). На тай-брейке бельгиец сначала упустил два матчбола, а затем сумел их отыграть.
Бергс впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» и впервые победил Диалло. Теперь счет их личных встреч – 1:3.
По итогам турнира бельгиец дебютирует в топ-40.
За выход в полуфинал он сыграет с победителем матча Новак Джокович – Хауме Муньяр.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
