0

Хачанов, Джокович, Циципас и Фонсека заявились на турнир в Афинах

Стала известна заявка турнира ATP 250 в Афинах, который стартует 2 ноября.

В Греции планируют выступить:

Полностью список участников здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
