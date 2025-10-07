Хачанов, Джокович, Циципас и Фонсека заявились на турнир в Афинах
Стала известна заявка турнира ATP 250 в Афинах, который стартует 2 ноября.
В Греции планируют выступить:
Новак Джокович (5);
Карен Хачанов (10);
Якуб Меньшик (16);
Иржи Лехечка (19);
Стефанос Циципас (25);
Лучано Дардери (29);
Брэндон Накашима (32);
Александр Мюллер (39);
Жоао Фонсека (43).
Полностью список участников здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости