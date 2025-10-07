Директор Australian Open: «Если Синнер снова победит на турнире, он войдет в элитный клуб, где до него был только Джокович»

Крэйг Тайли высказался о фаворитах Australian Open-2026.

Янник Синнер победил на Australian Open два раза – в 2024 и 2025 годах. Он может стать вторым игроком в истории после Новака Джоковича , выигравшим турнир трижды подряд.

«Синнер и Алькарас постоянно мотивируют друг друга показывать лучший теннис. Каждый их матч – столкновение стилей, где оба играют до последнего розыгрыша. Это соперничество способно определить целую эпоху.

Если Янник снова победит на турнире, он войдет в элитный клуб, где до него был только Новак. Это уровень, на котором он сейчас играет. Но Карлос рядом – он №1, стремится к первому титулу Australian Open и карьерному «Большому шлему». Это колоссальная мотивация.

Новак живет тем, чтобы бросать вызов ожиданиям и укреплять свое наследие. Если он победит в этом году, то станет самым возрастным чемпионом турнира «Большого шлема» в Открытую эру, превзойдя легендарного Кена Роузуолла , и завоюет рекордный 25-й титул. Это не просто продолжение карьеры, а создание истории».

