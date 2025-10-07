Алькарас сыграет на выставочном турнире с участием профессионалов и любителей перед Australian Open
Организаторы Australian Open анонсировали турнир Million Dollar 1 Point Slam.
В соревновании примут участие 22 профессионала и 10 любителей.
Турнир пройдет в формате плей-офф: победитель розыгрыша проходит в следующий раунд, проигравший выбывает. Победитель финального матча получит 1 миллион долларов.
На данный момент подтвержден один участник – Карлос Алькарас.
Турнир пройдет на неделе перед стартом основной сетки Australian Open – с 12 по 17 января.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ausopen.com
