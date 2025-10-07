  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас сыграет на выставочном турнире с участием профессионалов и любителей перед Australian Open
0

Алькарас сыграет на выставочном турнире с участием профессионалов и любителей перед Australian Open

Организаторы Australian Open анонсировали турнир Million Dollar 1 Point Slam.

В соревновании примут участие 22 профессионала и 10 любителей.

Турнир пройдет в формате плей-офф: победитель розыгрыша проходит в следующий раунд, проигравший выбывает.  Победитель финального матча получит 1 миллион долларов.

На данный момент подтвержден один участник – Карлос Алькарас.

Турнир пройдет на неделе перед стартом основной сетки Australian Open – с 12 по 17 января.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ausopen.com
logoAustralian Open
logoATP
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ухань (WTA). В. Кудерметова играет с Фрех, Калинская – со Шрамковой, Самсонова, Осака вышли во 2-й круг, Захарова выбыла, Радукану снялась
828 минут назадLive
Анисимова снялась с тысячника в Ухане
45 минут назад
Ухань (WTA). 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Зигемунд, Швентек – с Бузковой
1сегодня, 06:03
Шанхай (ATP). 4-й круг. Диалло играет с Бергсом, Джокович встретится с Муньяром, Руне – с Мпетши Перрикаром, Грикспор – с Вашеро
9сегодня, 06:00Live
Джокович, де Минаур, Вашеро, Тьен и Медведев – пятерка самых популярных игроков в Основе «Мастерса» в Шанхае. А кто в вашей команде?
вчера, 22:00Тесты и игры
Медведев о погоде в Шанхае: «Мне нравится. Мне на многих турнирах тяжело, а тут тяжело всем»
3вчера, 20:41
Медведев о работе с Юханссоном: «Мне нравится то, что Томас мне говорит – это какие-то мелкие детали»
1вчера, 19:18
Рууд снялся в фотосессии для журнала ICON France
9вчера, 17:57Фото
Медведев о том, за что может себя похвалить после выхода в 4-й круг в Шанхае: «За победу, за подачу и за борьбу»
10вчера, 16:42
Медведев вышел в 1/8 финала в Шанхае и сыграет с Тьеном на втором турнире подряд
21вчера, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото