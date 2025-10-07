Вероника Кудерметова проиграла пять из шести последних матчей

29-я ракетка мира Вероника Кудерметова уступила Магдалене Фрех в первом круге в Ухане.

Матч закончился со счетом 3:6, 6:2, 3:6.

Для россиянки это пятое поражение в шести последних матчах.

После выхода в полуфинал тысячника в Цинциннати в начале августа, где она проиграла Жасмин Паолини , Кудерметова смогла победить только Анну Бондар во втором круге WTA 1000 в Пекине.

По итогам турнира россиянка покинет топ-30 рейтинга.