Бублик об игре Кресси: «Он сам не знает, что делает. Он не знает, попадет ли. Это не теннис, это просто нелепо»

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Александр Бублик в финале турнира в Ньюпорте жаловался на везение Максима Кресси. Американец выиграл 2:6, 6:3, 7:6.

Представитель Казахстана вел 6:2, 3:0, но потом проиграл шесть геймов подряд.

При счете 2:3 в третьем сете Бублик отыграл двойной брейк-пойнт и прокричал по-русски: «Давай, #####, ##### [мочи], давай. Он не заслуживает выиграть этот финал. Тут тебе не казино, #####».

Потом он отыграл еще один и сказал: «###### [надоел], #####, играй нормально».

Позже Бублик по-английски назвал Кресси «самым везучим игроком в мире».

Перед геймом при счете 4:4 Бублик сказал, что Кресси при счете 0:3 во втором сете начал все попадать ободом и «легко может подать четыре двойных. И так же легко – четыре эйса».

Когда Бублик вел 30:15 в гейме, Кресси подал мощную вторую подачу, и Бублик по-английски сказал кому-то на трибунах: «Клянусь, он сам не знает, что делает. Он не знает, попадет ли. Это не теннис, это просто нелепо».

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