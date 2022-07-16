Бенчич о поражении от Мартич: «Иногда, чтобы заиграть лучше, нужно сломать ракетку. К сожалению, этого оказалось недостаточно»

Олимпийская чемпионка прокомментировала эмоциональную вспышку в четвертьфинале турнира в Лозанне против (3:6, 6:7).

Бенчич отыграла два брейка во втором сете, но на тай-брейке отдала шесть очков подряд и в итоге уступила 2:7. По ходу партии швейцарка разбила ракетку.

«Я была расстроена своим уровнем игры. Я была очень недовольна, старалась играть лучше, но не получалось. Мне нужно было выплеснуть эмоции. Иногда, чтобы заиграть лучше, нужно сломать ракетку (смеется). К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход матча. В любом случае теннис – эмоционально тяжелый спорт. Это всегда сложно: иногда все удается, иногда наоборот. Всегда испытываешь разные эмоции».

Иногда теннисисты швыряют ракетку не от ярости, а чтобы отбить мяч. Добиться успеха реально? И по правилам?

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