Сабин Лисицки: «У меня была плохая травма, после которой 99,9% в профессиональный спорт не возвращаются. Поэтому история Маррея меня очень вдохновила»

Финалистка -2013 рассказала о возвращении после травм.

В ноябре 2017-го Лисицки перенесла операцию на колене, в марте 2018-го – длительную травму стопы. В 2019-м она переболела мононуклеозом. В ноябре 2020-го она перенесла еще одну операцию, так как порвала переднюю крестообразную связку колена.

В июне в Бад-Хомбурге немка впервые с 2018-го вышла в четвертьфинал .

«Я смотрела документалку Энди Маррея, и она мне очень много дала. Он очень точно показал, как происходит возвращение. Бывают хорошие дни, посредственные дни, но еще и просто ужасные, когда ты не знаешь, что дальше делать.

Он вернулся с искусственным бедром и снова показывает очень сильный теннис. На такое способен только человек, который очень страстно относится к своем делу.

У меня тоже была плохая травма, после которой 99,9% в профессиональный спорт не возвращаются. Поэтому история Энди меня очень вдохновила.

После операции я четыре недели не могла поднять ногу. Внезапно ты теряешь над ней контроль, и это страшно. Несколько дней назад ты носилась по корту, а теперь не можешь пошевелить ногой. Это был худший момент.

Тогда до тенниса мне было очень далеко. Да и до того, чтобы просто нормально ходить, мне было далеко, и я хотела только этого.

В целом до того, как мы начали восстановление, я даже не понимала, что трудности в таком процессе – это совершенно нормально. Даже лучшие врачи не могут их предотвратить, а могут только сделать их как можно менее серьезными».

Маррей показал возвращение в спорт с железным бедром: два года боли, слез и больничных коек

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