Тони Надаль: «У Кириоса есть плохая привычка небрежно отбивать мячи, практически не глядя и находясь в невыгодной позиции»

Тони Надаль прокомментировал поражение Ника Кириоса в финале «Уимблдона». Австралиец уступил Новаку Джоковичу 6:4, 3:6, 4:6, 6:7.

В колонке для El Pais он назвал недостатки в игре Кириоса.

«В решающие моменты он не мог контролировать свои переживания, которые снова перерастали в постоянные упреки в адрес его команды, как будто они виноваты в том, что счет менялся не в его пользу.

Матчу не хватило яркости в основном из-за того, что было слишком мало розыгрышей. Отсутствие настойчивости у Кириоса, особенно в том, что касается сохранения агрессивности, выявило, как мне кажется, главную проблему его игры.

У него есть плохая привычка небрежно отбивать мячи, практически не глядя и находясь в невыгодной позиции. В современном теннисе из-за скорости, с которой посылают мячи, нет иного выбора, кроме как искать хорошую позицию для контроля. Все из Большой тройки хорошо рассчитывают свои шаги, ищут правильную позицию и оттуда уже пытаются нанести качественный удар и увеличить шансы на победу.

Кириос с его сумбурным пониманием игры ограничен не столько тем, что он делает с мячом, сколько тем, как он хочет это делать. Ему очень сложно добиться стабильности, которая требуется для набора очков. Теннис – это про постоянное повторение движений, не про зрелище».

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