Горан Иванишевич: «Кириос – теннисный гений. У него лучшая подача в туре. Он очень непредсказуем»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич поделился мнением об игре финалиста «Уимблдона» .

«Невозможно подготовиться к матчу против Ника Кириоса. Он гений, теннисный гений. Он не знает, что сделает дальше в розыгрыше. Мы просто сосредоточились на том, что должен делать Новак, на что он должен обращать внимание. На мой взгляд, у Ника Кириоса лучшая подача в туре. Невероятный теннисист. Он очень непредсказуем.

Невозможно разработать тактику, нет никакой тактики. 15 минут игрок с лучшим приемом в мире ничего не мог сделать на его подаче. Нужно получить шанс и тогда делать брейк.

Главное было сосредоточиться на том, что должен делать Новак, и просто придерживаться этих мелочей, быть готовым к мощным подачам, к мощным виннерсам на второй подаче».

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