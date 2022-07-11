Ник Кириос: «Если бы я выиграл «Большой шлем», то потом потерял бы мотивацию»

рассказал, как на него повлияло поражение в финале «Уимблдона». Он проиграл 6:4, 3:6, 4:6, 6:7.

«Уровень у меня есть. Можно посмотреть, что Новак сделал с другими соперниками, и это неприятно. Но я был близок. Я сыграл финал «Шлема» против одного из величайших в истории и был близок.

Мне кажется, если бы я выиграл «Большой шлем», то потом потерял бы мотивацию. Мне было бы тяжело возвращаться на другие турниры, играть 250. Потому что я бы уже достиг высшей точки.

В эти две недели я посвятил всего себя теннису. Что еще я мог бы сделать? Я почти никуда не ходил, следил за сном, питанием. Даже пиво себе не позволял. Так что был сосредоточен.

На тренировках я работал над конкретными вещами. В общем направил все силы на теннис, но этого не хватило. И я понял, что в этом нет ничего страшного.

Меня вообще тут быть не должно. Я парень из Канберры. Полтора месяца назад я дома играл с друзьями в баскетбол и буквально сказал одному из них: «Я буду развлекаться и, может быть, выиграю «Уимблдон».

В итоге вышел в финал. Хотя тренировался не больше часа в день. Так что я вспоминаю это и думаю: «Как я вообще здесь оказался?» Это прикольно».

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