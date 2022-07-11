Иванишевич о победе Джоковича на «Уимблдоне»: «Невероятно, как он восстановился и пережил то, что случилось с ним в Австралии. Такой дерьмовый, тяжелый год»

Горан Иванишевич прокомментировал победу Новака Джоковича на «Уимблдоне». Серб выиграл 21-й турнир «Большого шлема».

«Невероятно, как он восстановился и пережил то, что случилось с ним в Австралии.

В таких людях, как Новак, не сомневаешься. Он великий чемпион. Говорят, что он потерял много времени, но это не так. Ему понадобилось ровно столько времени, сколько было нужно.

Я никогда в нем не сомневался. Мы все много работали. Не только я, вся команда. Было непросто что-то планировать, потому что одну неделю он мог играть, а на следующей неделе уже нет [из-за ковидных ограничений].

Это очень эмоциональный момент. Такой дерьмовый, тяжелый год… Ему потребовалось время, чтобы набрать форму после Австралии, поражения от Рафы на «Ролан Гаррос». Здесь он был фаворитом, но нужно продолжать побеждать. Теперь у него 21 «Большой шлем», и он на 100% этого заслуживает».

Джокович – чемпион «Уимблдона»! Четвертый раз подряд! Взял 21-й «Большой шлем»!

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