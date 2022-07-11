«Это вы почему-то назначили его лицом антиваксеров». Елена Джокович поспорила с журналистом о позиции мужа по прививкам

Жена Новака Джоковича Елена и журналист New York Times Бен Ротенберг в твиттере поспорили насчет позиции серба о вакцинации от коронавируса.

Бен: «Если не произойдет внезапных изменений в иммиграционном законодательстве США, «Уимблдон» станет последним турниром «Большого шлема» Джоковича в этом году.

Для въезда иностранцев в США необходима вакцинация, и Джокович твердо заявил, что не будет прививаться, закрепив за собой позицию антипрививочника».

Елена: «Извините. Просто хочу убедиться, что это ВЫ вы почему-то назначили его лицом антиваксеров. А он ответил, что это его организм и его выбор».

Бен: «Я понимаю, что это его выбор, но также отмечаю, что его решение быть настолько категоричным в вопросе вакцинации ограничивает его возможности участвовать в турнирах. Также это сделало его, невольно или нет, огромной иконой антипрививочного движения. Это было явно заметно в Австралии».

Елена: «Вы создали очень осуждающий нарратив, который соответствует вашей повестке дня. Он просто выбирает то, что лучше для его тела. И его устраивает, что он не играет из-за своего решения».

Бен: «Я могу принять осуждение.

Я считаю, что каждый гражданин, особенно общественные деятели, был обязан действовать ответственно в отношении действий и сообщений в области общественного здравоохранения во время пандемии. Как человек, который считается влиятельным чемпионом, Новак неоднократно глубоко меня разочаровывал.

Елена: «Спасибо, что поделились своими убеждениями. Надеюсь, вас за них не осудят. Или вы можете стать лицом ненависти и издевательств. Тут уж как сложится.

Вы также влиятельная фигура, пожалуйста, не продолжайте постоянно разочаровывать, если только это не ваша роль».

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