Рыбакина заплакала, отвечая на вопрос о реакции родителей на победу на «Уимблдоне»: «Вы же хотели увидеть эмоции»

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Елена Рыбакина ответила, как ее родители отреагируют на ее победу в финале «Уимблдона». Представительница Казахстана победила 3:6, 6:2, 6:2 и впервые выиграла турнир «Большого шлема».

«Наверное, они будут очень гордиться (плачет). Вы же хотели увидеть эмоции. Я слишком долго сдерживалась». 

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