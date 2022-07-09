Жабер об эмоциях Рыбакиной: «Мне нужно хорошенько научить ее праздновать»

Онс Жабер прокомментировала то, что Елена Рыбакина сдержанно отреагировала на победу в финале «Уимблдона».

«Если честно, приятно играть с Еленой. Даже если ей проигрываешь, она не превращает это в большой праздник или что-то вроде того. Мне нужно хорошенько научить ее праздновать.

Но она такой игрок, какой есть. Возможно, ей это подходит, так ей более комфортно. В любом случае это работает, так что, наверное, для себя она все делает правильно».

Победив на «Уимблдоне», Рыбакина просто выдохнула. О ее невозмутимости уже делают мемы

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