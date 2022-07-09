Рыбакина о победе на «Уимблдоне»: «Рада, что все кончилось. Я никогда в жизни так не нервничала»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Онс Жабер в финале «Уимблдона». Представительница Казахстана победила 3:6, 6:2, 6:2 и впервые выиграла турнир «Большого шлема».

«У меня нет слов. Я безумно нервничала перед матчем и во время матча. Сейчас просто рада, что все кончилось. Я никогда ничего такого не испытывала.

Хочу поблагодарить зрителей за поддержку – она была невероятной на протяжении двух недель.

Конечно, хочу поздравить Онс с отличным матчем. Ты достигаешь потрясающих вещей и вдохновляешь не только юниоров, а вообще всех. У тебя замечательная игра, и в туре нет никого, кто был бы на тебя похож.

Играть с тобой – сплошное удовольствие. И я так много бегала, что мне даже физподготовкой больше заниматься не нужно.

Если честно, я не ожидала, что и во вторую неделю выйду, а уж титул и подавно. У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлива.

У меня бы ничего не получилось без моей команды. Хочу очень их поблагодарить. И президента Федерации тенниса Казахстана, который был и на полуфинале, и на финале. Это невероятная поддержка.

И, конечно, самых важных людей – моих родителей. Они сюда не приехали, и мне очень жаль. Зато моя сестра здесь – по-моему, она всего третий раз приехала на мой турнир, так что для нее это тоже невероятно.

Но важнее всего родители. Без них меня бы здесь точно не было (сквозь слезы)», – сказала Рыбакина на церемонии награждения.

Елена Рыбакина из Москвы – чемпионка «Уимблдона» без россиян. Она расцвела в Казахстане и, видимо, отказалась от российского паспорта

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