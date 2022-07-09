Онс Жабер: «Елена украла мой титул, но ничего страшного»

Онс Жабер поздравила Елену Рыбакину с победой в финале «Уимблдона». Представительница Туниса уступила Рыбакиной 6:3, 2:6, 2:6.

«Спасибо за поддержку, я ее очень ценю.

Хочу поздравить Елену, она потрясающе сыграла. Они с командой отлично поработали, и она заслуженно победила. Надеюсь, следующий раз будет моим.

Елена украла мой титул, но ничего страшного (смеется). Я очень люблю этот турнир, и мне очень грустно. Но это теннис, может быть только один победитель.

Я надеюсь вдохновить новые поколения игроков из моей страны. Надеюсь, они слушают», – сказала Жабер на церемонии награждения.

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