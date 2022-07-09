Онс Жабер: «Елена украла мой титул, но ничего страшного»

Онс Жабер поздравила Елену Рыбакину с победой в финале «Уимблдона». Представительница Туниса уступила Рыбакиной 6:3, 2:6, 2:6.
«Спасибо за поддержку, я ее очень ценю.
Хочу поздравить Елену, она потрясающе сыграла. Они с командой отлично поработали, и она заслуженно победила. Надеюсь, следующий раз будет моим.
Елена украла мой титул, но ничего страшного (смеется). Я очень люблю этот турнир, и мне очень грустно. Но это теннис, может быть только один победитель.
Я надеюсь вдохновить новые поколения игроков из моей страны. Надеюсь, они слушают», – сказала Жабер на церемонии награждения.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе