Норри о первом в карьере полуфинале турнира «Большого шлема»: «Хочу добиться большего и выиграть титул»

Кэмерон Норри прокомментировал поражение от Новака Джоковича в полуфинале «Уимблдона». Британец уступил со счетом 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

«Это отличный опыт, который вселяет в меня большую уверенность. Круто выйти в полуфинал, дойти до пятницы второй недели турнира «Большого шлема». Но я хочу пойти дальше, добиться большего и выиграть «Шлем».

Многое на этой неделе произошло со мной впервые. Я получил классный опыт, который, надеюсь, смогу принять на вооружение.

Мне кажется, Новак был сильнее меня в исполнительском мастерстве. Его уровень концентрации, то, как он играл в геймах на своей подаче – в этом плане он был лучше меня.

После первого сета я понимал, что должен сыграть еще лучше, чтобы иметь шанс. Круто выиграть первый сет первого в карьере полуфинала на «Шлемах», но этого недостаточно».

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