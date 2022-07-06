Кириос о первом полуфинале «Шлема»: «Думал, что мой поезд ушел. В начале карьеры я допустил много ошибок, мог упустить свой момент»

27-летний прокомментировал выход в полуфинал . Он обыграл (6:4, 6:3, 7:6) и впервые так далеко прошел на «Большом шлеме».

«Я и не думал, что попаду в полуфинал «Большого шлема». Думал, что мой поезд ушел.

В начале карьеры я допустил много ошибок, мог упустить свой момент. И я горжусь тем, как вернулся, своей командой и всеми, кто рядом.

У меня нет тренера – я не стану вешать на кого-то такой груз. Но у каждого человека в моей команде есть своя роль. И никто не знает мой теннис лучше меня. Я играю с семи лет и вот вышел в полуфинал «Шлема». Я рад.

О полуфинале думать пока не хочу – до тех пор еще многое нужно сделать. Сейчас мы вернемся домой, мой отец приготовит нам ужин, мы посмотрим кино и будем отдыхать».

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