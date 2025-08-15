Синнер сравнялся с Димитровым и Раоничем по количеству полуфиналов на «Мастерсах»

Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Цинциннати.

Итальянец делит пятое место среди действующих игроков по числу выходов в полуфинал турниров серии «Мастерс» с Милошем Раоничем и Григором Димитровым – у каждого по 12.

Лидирует по этому показателю Новак Джокович – 79 полуфиналов. За ним следуют Александр Зверев (21), Стефанос Циципас (16) и Даниил Медведев (15).

У Карлоса Алькараса 11 выходов в полуфинал. Если сегодня он обыграет Андрея Рублева в четвертьфинальном матче в Цинциннати, то сможет сравняться с первой ракеткой мира.