  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер сравнялся с Димитровым и Раоничем по количеству полуфиналов на «Мастерсах»
1

Синнер сравнялся с Димитровым и Раоничем по количеству полуфиналов на «Мастерсах»

Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Цинциннати.

Итальянец делит пятое место среди действующих игроков по числу выходов в полуфинал турниров серии «Мастерс» с Милошем Раоничем и Григором Димитровым – у каждого по 12.

Лидирует по этому показателю Новак Джокович – 79 полуфиналов. За ним следуют Александр Зверев (21), Стефанос Циципас (16) и Даниил Медведев (15).

У Карлоса Алькараса 11 выходов в полуфинал. Если сегодня он обыграет Андрея Рублева в четвертьфинальном матче в Цинциннати, то сможет сравняться с первой ракеткой мира.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoCincinnati Masters
logoНовак Джокович
logoСтефанос Циципас
logoКарлос Алькарас
logoГригор Димитров
logoДаниил Медведев
logoМилош Раонич
logoATP
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Хачанов обратился к болельщикам после отказа в Цинциннати: «Извиняюсь перед всеми, кто пришел поддержать меня. Побоялся рисковать перед US Open»
30 минут назад
Синнер о победе над Оже-Альяссимом в Цинциннати: «Я ждал этого матча, потому что никогда его не обыгрывал»
сегодня, 08:36
Кудерметова после матча с Линетт: «После победы на «Уимблдоне» с плеч спало огромное давление»
2сегодня, 07:49
136-я ракетка мира Атман в матче с Руне одержал вторую подряд победу над топ-10
9сегодня, 06:40
Шелтон одержал 35-ю победу в сезоне
3сегодня, 06:07
Вероника Кудерметова пятый раз вышла в четвертьфинал тысячника
8сегодня, 05:52
Цинциннати (ATP). 1/4 финала. Руне уступил Атману, Синнер разгромил Оже-Альяссима
98сегодня, 05:35
Цинциннати (WTA). Кудерметова, Калинская, Гауфф, Паолини, Грачева, Рыбакина, Соболенко, Швентек вышли в 1/4 финала
76сегодня, 05:33
Цинциннати (ATP). Хачанов снялся с матча со Зверевым, Рублев, Алькарас, Синнер, Шелтон вышли в 1/4 финала
27сегодня, 05:31Live
Калинская недовольна расписанием на тысячнике в Цинциннати: «Как организаторы представляют, что я успею восстановиться, когда я легла спать в 4 утра?»
19вчера, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото