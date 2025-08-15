  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Хачанов обратился к болельщикам после отказа в Цинциннати: «Извиняюсь перед всеми, кто пришел поддержать меня. Побоялся рисковать перед US Open»
0

Хачанов обратился к болельщикам после отказа в Цинциннати: «Извиняюсь перед всеми, кто пришел поддержать меня. Побоялся рисковать перед US Open»

Карен Хачанов извинился перед болельщиками за отказ в Цинциннати.

Россиянин не доиграл матч четвертого круга против Александра Зверева (5:7, 0:3, отказ).

«Привет, ребята. Хотел быстро рассказать о вчерашнем матче против Зверева. Впервые в карьере мне пришлось сняться во время матча, и я расстроен из-за этого.

Снова почувствовал боль в спине, которая уже несколько раз беспокоила в этом году, поэтому побоялся рисковать перед US Open, который стартует через 10 дней. Извиняюсь перед всеми, кто пришел поддержать меня.

Спасибо организаторам «Мастерса» в Цинциннати, это один из лучших турниров в туре!», – написал Хачанов в соцсети.

Рублев на тропе мести, Хачанов в топ-10, Синнер кинул ракетку (обалдеть). Что творится в Цинциннати?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Карена Хачанова
logoATP
logoCincinnati Masters
соцсети
logoАлександр Зверев
logoUS Open
logoКарен Хачанов
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер сравнялся с Димитровым и Раоничем по количеству полуфиналов на «Мастерсах»
1сегодня, 09:22
Синнер о победе над Оже-Альяссимом в Цинциннати: «Я ждал этого матча, потому что никогда его не обыгрывал»
сегодня, 08:36
Кудерметова после матча с Линетт: «После победы на «Уимблдоне» с плеч спало огромное давление»
2сегодня, 07:49
136-я ракетка мира Атман в матче с Руне одержал вторую подряд победу над топ-10
9сегодня, 06:40
Шелтон одержал 35-ю победу в сезоне
3сегодня, 06:07
Вероника Кудерметова пятый раз вышла в четвертьфинал тысячника
8сегодня, 05:52
Цинциннати (ATP). 1/4 финала. Руне уступил Атману, Синнер разгромил Оже-Альяссима
98сегодня, 05:35
Цинциннати (WTA). Кудерметова, Калинская, Гауфф, Паолини, Грачева, Рыбакина, Соболенко, Швентек вышли в 1/4 финала
76сегодня, 05:33
Цинциннати (ATP). Хачанов снялся с матча со Зверевым, Рублев, Алькарас, Синнер, Шелтон вышли в 1/4 финала
27сегодня, 05:31Live
Калинская недовольна расписанием на тысячнике в Цинциннати: «Как организаторы представляют, что я успею восстановиться, когда я легла спать в 4 утра?»
19вчера, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото