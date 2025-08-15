Хачанов обратился к болельщикам после отказа в Цинциннати: «Извиняюсь перед всеми, кто пришел поддержать меня. Побоялся рисковать перед US Open»

Карен Хачанов извинился перед болельщиками за отказ в Цинциннати.

Россиянин не доиграл матч четвертого круга против Александра Зверева (5:7, 0:3, отказ).

«Привет, ребята. Хотел быстро рассказать о вчерашнем матче против Зверева. Впервые в карьере мне пришлось сняться во время матча, и я расстроен из-за этого.

Снова почувствовал боль в спине, которая уже несколько раз беспокоила в этом году, поэтому побоялся рисковать перед US Open , который стартует через 10 дней. Извиняюсь перед всеми, кто пришел поддержать меня.

Спасибо организаторам «Мастерса» в Цинциннати, это один из лучших турниров в туре!», – написал Хачанов в соцсети.

Рублев на тропе мести, Хачанов в топ-10, Синнер кинул ракетку (обалдеть). Что творится в Цинциннати?