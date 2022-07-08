Онс Жабер: «В прошлом году после поражения в четвертьфинале «Уимблдона» я сказала, что вернусь за титулом»

Вторая ракетка мира рассказала, когда поставила цель выиграть . Накануне она вышла в финал, обыграв Татьяну Марию (6:2, 3:6, 6:1).

«Я начала мечтать в прошлом году, когда мне понравилось здесь играть, понравилась публика. Раньше я мало играла на «Уимблдоне», обычно первый-второй круги. Играть на траве непросто.

Я знала, что хорошо играю на траве благодаря своему стилю и всему остальному. Но в прошлом году – мне напомнила мой психолог Мелани [Майллард] – после поражения в четвертьфинале я сказала, что в следующем году вернусь за титулом.

Мне нравится все здесь, атмосфера и все остальное. Это было моей главной целью с самого начала сезона и даже с прошлого года. Все дело в энергии, мне просто нравится здесь быть».

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