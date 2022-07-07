Фабио Фоньини: «Никогда не умалял заслуги Надаля. Журналистам пора перестать манипулировать»

Фабио Фоньини опроверг домыслы о том, что он усомнился в тяжести травмы Рафаэля Надаля. Вчера испанец обыграл Тэйлора Фрица, несмотря на проблемы с мышцами живота (3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6).

«Дорогие друзья-журналисты, хочу сказать, что я никогда не умалял заслуги такого чемпиона, как Рафа. Я никогда не позволял себе такого.

Вам пора перестать манипулировать. Желаю удачи Рафе и всей его команде», – написал Фоньини.

Надаль – это сумасшествие! Чуть не снялся из-за травмы живота, не мог нормально подавать, но затащил триллер 7:6 в пятом

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