Надаль о травме живота: «Сейчас я обеспокоен. Трудно сказать, сыграю ли в пятницу»

прокомментировал проблемы с мышцами живота. В четвертьфинале он обыграл – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6.

После матча его спросили, выйдет ли он на полуфинал против .

«По ходу матча родные в ложе говорили, что я должен сняться. Но мне было трудно это сделать – хотя и долго об этом думал. Пару раз я снимался с матчей, и мне это очень не нравится. Так что я стараюсь играть до конца.

Сейчас я отлично играю. Если отбросить физические проблемы, то уровень тенниса очень высокий. Я отлично чувствую мяч.

Но сейчас я обеспокоен. Завтра буду обследоваться. Трудно сказать, сыграю ли в пятницу.

Конечно, я уже привык терпеть боль и играть с проблемами. И сейчас с мышцами живота что-то не так. Посмотрим.

В этом нет ничего нового – живот беспокоит уже несколько дней. Но сегодня было хуже всего. Боль и ограничения подвижности вышли на новый уровень.

Мне удалось выиграть матч, и теперь посмотрим, что будет завтра. Мне решать, сыграю ли я в пятницу, но для этого нужно узнать мнения врачей и нормально обследоваться. Ведь здоровье важнее, чем даже победа на «Уимблдоне».

Надаль – это сумасшествие! Чуть не снялся из-за травмы живота, не мог нормально подавать, но затащил триллер 7:6 в пятом

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