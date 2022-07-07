У Надаля 7-миллиметровый разрыв мышцы живота (Marca)

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович травмы Уимблдон ATP Теннис

Рафаэль Надаль прошел обследование на «Уимблдоне» из-за проблем с мышцами живота, сообщает Marca. 

У испанца разрыв одной из мышц живота 7 мм, но он планирует сыграть в полуфинале против Ника Кириоса

Напомним, в прошлом году Новак Джокович выиграл Australian Open с аналогичной травмой. С третьего круга надрыв косой мышцы живота увеличился с 17 до 25 мм.

Надаль – это сумасшествие! Чуть не снялся из-за травмы живота, не мог нормально подавать, но затащил триллер 7:6 в пятом

Джокович выиграл Australian Open-2021 с надрывом мышц живота. В Австралии таких травм было много – вероятно, из-за карантина

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