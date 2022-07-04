Онс Жабер: «На этом «Уимблдоне» у меня очень высокие цели, поэтому я не собираюсь останавливаться. Я очень хочу титул»

Вторая ракетка мира прокомментировала победу над в 1/8 финала (7:6, 6:4). На тай-брейке она отыграла пять сетболов.

В нынешнем травяном сезоне у туниски, выигравшей титул в Берлине, девять побед и ни одного поражения.

«Она сильная соперница. С ней не бывает легко, и мне пришлось очень постараться на тай-брейке. Не представляла, как играла бы против нее три сета.

Надеюсь, получится продолжить эту серию. Я люблю играть на траве. Мне нравится моя связь с природой. Надеюсь, я смогу дойти до финала.

На траве нелегко с любой соперницей, особенно учитывая мой рейтинг, все хотят победить. Я очень позитивно настроена насчет желаемого результата. На этом турнире у меня очень высокие цели, поэтому я не собираюсь останавливаться. Независимо от того, кто следующая соперница, я буду бороться, биться до конца, потому что очень хочу титул».

За выход в полуфинал Жабер поборется с Мари Бузковой.

«Думаю, следующий матч будет похож на этот. Мне нравится игра Мари, очень приятно видеть, как она побеждает. Впереди тяжелая битва, потому что она настоящий боец. Она везде, тащит каждый мяч. Будет непросто».

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