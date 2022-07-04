Ван Рейтховен о поражении от Джоковича: «Я впервые играл на Центральном корте против одного из величайших. Это для меня уже большая победа»

104-я ракетка мира Тим Ван Рейтховен прокомментировал поражение от в 1/8 финала (1:6, 6:4, 1:6. 2:6).

«Безусловно, для меня это очень важный матч, я впервые играл на Центральном корте против одного из величайших теннисистов всех времен. Для меня уже большая победа, что я сыграл на Центральном корте. Первые пару геймов я правда немного нервничал.

Я прибавил по ходу матча, стал играть лучше. Вообще-то я взял второй сет. А потом Новак включил режим Новака и сыграл очень, очень хорошо. У него были все ответы. Я пытался бороться, но сегодня это было невозможно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе