Джокович о ван Рейтховене: «Я был поражен тем, как он обыграл Медведева в Хертогенбоше, как он справился с эмоциями»

Новак Джокович высказался о Тиме ван Рейтховене, с которым он сыграет в 1/8 «Уимблдона».

В начале июня голландец выиграл турнир в Хертогенбоше, после чего получил wild card на «Уимблдон». В Лондоне ван Рейтховен впервые выступает в основной сетке турнира «Большого шлема».

«Я видел несколько его матчей здесь, на «Уимблдоне», а также следил за ним в Хертогенбоше. О нем тут много говорят. На траве в этом году он еще не проигрывал, и это уникально для игрока с его рейтингом. Я был поражен тем, как он обыграл Медведева в финале, как он справился с эмоциями.

Я хорошо знаю его тренера Игора Сийслинга, его мама родом из Сербии. Мы давно знаем друг друга, мы из одного поколения, играли вместе юниорские турниры. Но я плохо знаю Тима, хоть и смотрел несколько его матчей в последнее время. Сейчас я детально проанализирую его игру и надеюсь, что начну против него так же, как в последних нескольких матчах».

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