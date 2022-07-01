104-я ракетка мира Ван Рейтховен вышел во вторую неделю дебютного ТБШ

104-я ракетка мира Тим Ван Рейтховен обыграл №26 в третьем круге (6:4, 6:3, 6:4).

Чемпион турнира в Хертогенбоше одержал восьмую победу подряд.

Для 25-летнего нидерландца это был пятый в карьере матч против соперника из топ-30. Он выиграл все.

Он впервые в карьере выступает в основной сетке «Большого шлема». Ранее он дважды играл в квалификации: на в этом году выбыл в первом круге, а на – в финале.

Ван Рейтховен – первый обладатель wild card, добравшийся до четвертого круга «Уимблдона» после в 2015-м.

Также с 2000-го он седьмой мужчина, вышедший во вторую неделю на дебютном «Большом шлеме».

Теперь Ван Рейтховен поборется с или .

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