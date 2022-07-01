104-я ракетка мира Ван Рейтховен вышел во вторую неделю дебютного ТБШ

104-я ракетка мира Тим Ван Рейтховен обыграл №26 Николоза Басилашвили в третьем круге «Уимблдона» (6:4, 6:3, 6:4).
Чемпион турнира в Хертогенбоше одержал восьмую победу подряд.
Для 25-летнего нидерландца это был пятый в карьере матч против соперника из топ-30. Он выиграл все.
Он впервые в карьере выступает в основной сетке «Большого шлема». Ранее он дважды играл в квалификации: на Australian Open в этом году выбыл в первом круге, а на «Ролан Гаррос» – в финале.
Ван Рейтховен – первый обладатель wild card, добравшийся до четвертого круга «Уимблдона» после Дениса Кудлы в 2015-м.
Также с 2000-го он седьмой мужчина, вышедший во вторую неделю на дебютном «Большом шлеме».
Теперь Ван Рейтховен поборется с Новаком Джоковичем или Миомиром Кецмановичем.
Комментарии