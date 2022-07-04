Джокович выиграл 25-й матч на «Уимблдоне» подряд. Это четвертая серия в истории турнира

Шестикратный чемпион «Уимблдона» Новак Джокович в четвертом круге обыграл №104 Тима Ван Рейтховена – 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.
Серб прервал восьмиматчевую серию побед 25-летнего голландца, который взял титул в Хертогенбоше (до этого не имея побед на уровне тура).
На «Уимблдоне» Джокович не проигрывает с 2017 года. Он одержал уже 25 побед подряд.
Серия Джоковича – четвертая по продолжительности в профессиональной истории турнира. Длиннее были у Пита Сампраса (31), Роджера Федерера (40) и Бьорна Борга (41).
Всего серб одержал 84-ю победу на «Уимблдоне». Больше среди мужчин только у Роджера Федерера – 105.
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