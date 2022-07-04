Алькарас о поражении от Синнера: «Мне было очень комфортно играть на траве, но Янник лучше справился с нервами и давлением»

прокомментировал поражение от в 1/8 финала (1:6, 4:6. 7:6, 3:6).

«В начале матча я очень нервничал. Было нелегко играть на Центральном корте. Янник лучше справился с нервами и давлением. Я пытался прибавить, осмыслить происходящее. У меня были большие проблемы с подачей, и не получалось хорошо принимать.

После третьего сета у меня был шанс сделать брейк и выйти вперед в четвертом, но я не смог им воспользоваться. Он реализовал второй брейк-пойнт. Было трудно отыграться, уступая с брейком в четвертом сете. Я не воспользовался шансом. Это тяжело».

Алькарас поделился, как чувствует себя на травяных кортах. Он проводил всего второй травяной турнир в профессиональной карьере.

«На «Уимблдоне» мне было очень комфортно играть на траве. Я получил большой опыт. Сейчас я думаю, что мог бы отлично играть на этом покрытии. В следующем году я надеюсь сыграть несколько турниров до «Уимблдона», чтобы адаптировать свою игру и лучше привыкнуть к этим кортам. Но я бы сказал, что собираюсь стать отличным игроком на траве».

Также он ответил на вопрос о потенциальном будущем соперничество с Синнером. Сейчас каждый из них выиграл по одной личной встрече.

«Я постараюсь надолго стать одним из лучших теннисистов в мире. Безусловно, Янник тоже один из лучших. Наверняка он будет в топе еще много лет.

Надеюсь, у нас будет хорошее соперничество. Мы надеемся вместе бороться за лучшие мировые турниры».

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