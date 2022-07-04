Синнер о том, что Алькарас перевел борьбу в четвертый сет: «Тяжело, когда после матчбола все равно нужно играть дальше»

13-я ракетка мира прокомментировал победу над в 1/8 финала (6:1, 6:4, 6:7, 6:3).

В третьем сете итальянец не реализовал два матчбола на тай-брейке, а потом упустил еще три при счете 5:2 в четвертой партии. Подавая на матч, он отыграл брейк-пойнт.

«Карлос – очень сильный соперник и прекрасный человек, поэтому матчи против него для меня всегда огромное удовольствие.

Тяжело, когда после матчбола все равно нужно играть дальше. Я делал все возможное, это просто часть игры, часть тенниса, и, безусловно, я очень доволен своей реакцией, потому что в первом гейме [четвертого сета] возникли проблемы. Я очень рад, что вышел в следующий круг, и надеюсь, что смогу показать хороший теннис».

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