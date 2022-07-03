Синнер второй раз обыграл соперника из топ-10 на «Шлеме» и третий раз вышел в 1/4. До «Уимблдона» у него не было побед на траве

13-я ракетка мира в четвертом круге обыграл №7 – 6:1, 6:4, 6:7, 6:3.

В третьем сете Синнер не реализовал два матчбола на тай-брейке, а потом упустил еще три при счете 5:2 в четвертой партии. Подавая на матч, он отыграл брейк-пойнт. В целом по ходу встречи он ни разу не отдал подачу и отыграл семь брейк-пойнтов.

Синнер восьмой раз в 25 матчах обыграл соперника из топ-10 (прервал серию из четырех поражений). На «Большом шлеме» он второй раз победил теннисиста такого уровня (прервал серию из четырех поражений).

20-летний итальянец, до «Уимблдона» не выигравший ни одного матча на траве, третий раз вышел в четвертьфинал «Шлема». Ранее он сделал это на -2020 и Australian Open-2022. Он стал самым молодым из действующих игроков, дошедшем до 1/4 ТБШ на всех трех покрытиях.

Дальше Синнер встретится с или Тимом Ван Рейтховеном.

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