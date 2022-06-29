«Если ты сломалась после трехчасового матча, то ты не профессиональный игрок». Корпач раскритиковала Тан за то, что та снялась с пары после победы над Сереной

Немка Тамара Корпач прокомментировала то, что пропустит парный из-за отказа ее напарницы – Армони Тан. Француженка вчера вечером обыграла Серену Уильямс и после этого снялась с пары.

«Моя напарница снялась с пары сегодня утром. Я считаю несправедливым, что она так поздно мне сообщила.

Она говорит, что не может бегать, потому что вчера играла три часа. Извини, но я один раз играла 6 часов 33 минуты, а на следующий день вышла на одиночку.

Это нечестно, и я расстроена и разочарована, что не смогу сыграть. Я этого не заслужила.

При этом она сама меня попросила с ней сыграть. И если ты сломалась после трехчасового матча, то ты не профессиональный игрок. Я так считаю».

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