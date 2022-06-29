Эмбер после победы над Руудом: «Могу хорошо играть на траве, потому что у меня отличные подача и бэкхенд»

23-летний француз Юго Эмбер прокомментировал победу над шестой ракеткой мира во втором круге – 3:6, 6:2, 7:5, 6:4.

«Это большая победа. Последние несколько лет он здорово играет, так что я очень рад.

Я люблю играть на траве. У меня было много хороших матчей. Например, в прошлом году против Кириоса (француз проиграл в пяти сетах в первом круге – Sports.ru). Я брал титул в Галле, так что могу хорошо играть на траве, потому что у меня отличные подача и бэкхенд».

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