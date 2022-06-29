Эмбер выиграл седьмой из 12 матчей против топ-10. При этом с игроками не из десятки у него отрицательная статистика

Француз Юго Эмбер во втором круге обыграл шестую ракетку мира – 3:6, 6:2, 7:5, 6:4.

Эмбер 12-й раз сыграл с соперником из топ-10 и одержал седьмую победу. В этом году он выиграл у десятки два матча из трех.

При этом против остальных соперников его баланс по сезону составляет 5:14, а в карьере – 61:67. Перед «Уимблдоном» француз выпал из топ-100.

Эмбер второй раз вышел в третий круг турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне»-2019, где он уступил будущему чемпиону в четвертом раунде.

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