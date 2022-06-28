Рууд о первой в карьере победе на «Уимблдоне»: «Я чувствовал себя на удивление хорошо»

Каспер Рууд прокомментировал победу над Альбертом Рамосом в первом круге «Уимблдона». Эта победа стала для него первой в карьере на британском «Большом шлеме».

«Честно говоря, я чувствовал себя на удивление хорошо. В этом году я мало играл на траве, потому что поехал отдыхать после турнира в Queen’s Club. Перед «Уимблдоном» у меня было всего четыре дня на подготовку, поэтому было интересно посмотреть, как я сыграю.

Но я чувствовал себя хорошо. В уимблдонских кортах есть что-то особенное. Каждый раз здесь испытываешь невероятные чувства.

Я доволен тем уровнем, который удалось показать».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе