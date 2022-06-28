Ига Швентек: «Грустно, что на «Уимблдоне» нет Барти. Я бы с удовольствием сыграла с ней на траве»

прокомментировала выход во второй круг . Сегодня она обыграла (6:0, 6:3).

«Я очень довольна. Это мой первый матч на траве в этом сезоне, поэтому я знала, что будет непросто.

В начале второго сета я немного потеряла концентрацию, и она этим здорово воспользовалась. Я рада, что отыгралась и закончила в двух сетах. Это классно, новый опыт.

Посмотрим, если честно, будет ли мне комфортно на траве. Думаю, да. Трудно, потому что я играла на траве всего 12 недель в жизни.

Здешняя атмосфера и традиции меня подстегивают и мотивируют. Я хочу использовать опыт своего тренера. Я с нетерпением жду следующих матчей и хочу понять, как я буду здесь играть.

Вся проделанная работа окупилась в этом сезоне. Думаю, это здорово... Грустно, что здесь нет Эш [Барти], потому что я бы с удовольствием сыграла с ней на траве.

Мне кажется, с учетом ее ухода я на правильном месте! Я по-прежнему стараюсь удержать свою первую позицию».

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