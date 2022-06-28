Швентек выиграла 36-й матч подряд. Это самая длинная серия в XXI веке

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Ига Швентек вышла во второй круг «Уимблдона», обыграв Яну Фетт (6:0, 6:3).

Первая ракетка мира выиграла 36-й матч подряд. Ее победная серия самая длинная в XXI веке.

Полька не проигрывает с февральского турнира в Дубае.

Ее серия занимает занимает шестое место среди самых длинных в истории женского тенниса.

Сегодня она обошла Винус Уильямс, выигравшую 35 матчей в 2000 году, и сравнялась с Моникой Селеш, выигравшей 36 в 1990-м. При этом ее обходят Мартина Хингис (37), Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффи Граф (66) и Мартина Навратилова (74).

Теперь Швентек встретится с Лесли Керкхове.

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