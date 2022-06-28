Маррей о победе на старте «Уимблдона»: «Всегда есть нервы и давление перед первым матчем, нужно просто через это пройти»

Энди Маррей прокомментировал победу над Джеймсом Даквортом в первом круге «Уимблдона». Британец победил со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

«Я правильно среагировал на ситуацию после первого сета. Джеймсу нравится играть на траве, и он играл очень хорошо.

Как только я наладил прием, мне стало гораздо комфортнее. Всегда есть нервы и давление перед первым матчем, нужно просто через это пройти.

Из-за травмы мышц живота, которую я получил в Штутгарте, я дольше, чем обычно готовился к «Уимблдону». Последние пару недель я постоянно был здесь, тренировался. Приятно одержать первую победу. Надеюсь, дальше я буду играть лучше».

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