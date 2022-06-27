Халеп о приступе паники на «Ролан Гаррос»: «Воспринимаю его как опыт и урок. Если это повторится, я буду знать, как справиться»

поделилась, как сотрудничество с Патриком Муратоглу помогло ей вернуть мотивацию.

«Я была очень расстроена и измотана. Я не верила, что смогу снова оказаться в топе, и поэтому была очень подавлена.

Но потом я приехала в академию [Муратоглу]. Я не думала, что смогу с ним работать, потому что он входил в команду Серены и это невозможно было представить.

Но потом я увидела атмосферу в академии, всех этих детей, которые в 8 утра были на корте и упорно работали. Их желание однажды стать чемпионами меня воодушевило, вернуло огонь, я поняла, что еще могу играть и продолжаю любить теннис.

Вот почему сегодня я здесь: из-за этой атмосферы, из-за академии, из-за встречи с Патриком, который сказал, что он верит, что я могу вернуться».

Также она вспомнила поражение от Циньвэнь Чжэн на «Ролан Гаррос». Во время матча у Халеп случился приступ паники.

«Это произошло неожиданно, потому что я вела в матче. Наверное, просто сказалось давление турнира, тот факт, что у меня были проблемы в прошлом году. Возможно, я не верила, что достаточно сильна.

Но сейчас я чувствую себя сильнее и, если это повторится, я буду знать, как справиться. Я воспринимаю произошедшее как опыт и как урок, так что в следующий раз буду лучше».

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